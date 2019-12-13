بالصور.. نانسي عجرم في القاهرة لإحياء حفل الألمانية غدًا

وصلت صباح اليوم الجمعة النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلي القاهرة استعدادا لإحياء حفل ضخم بالقاهرة الجديدة يقام مساء بالجامعة الألمانية بمشاركة النجم محمود العسيلي.

وحضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جي جي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل أحمد غانم حيث غادروا مطار القاهرة الدولي متجهين لأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة حيث الإقامة بجوار مكان الحفل ومتابعة التفاصيل النهائية لخروجه بشكل مبهر.

ومن المقرر أن تجري نانسي بروفات خاصة بالحفل مع فرقتها الموسيقية حيث تعد بتقديم مفاجأت لجمهورها تقدمها للمرة الأولى.

وحفل نانسي عجرم ومحمود العسيلي من تنظيم أحمد ومحمد غانم "هاي ويف" اللذان تعاقدا مع الثنائي مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري والمهندس تامر فوزي منفذا أول مسرح 3D mapping في الشرق الأوسط. الحفل أحمد غانم حيث غادروا مطار القاهرة الدولي متجهين لأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة حيث الإقامة بجوار مكان الحفل ومتابعة التفاصيل النهائية لخروجه بشكل مبهر.ومن المقرر أن تجري نانسي بروفات خاصة بالحفل مع فرقتها الموسيقية حيث تعد بتقديم مفاجأت لجمهورها تقدمها للمرة الأولى.وحفل نانسي عجرم ومحمود العسيلي من تنظيم أحمد ومحمد غانم "هاي ويف" اللذان تعاقدا مع الثنائي مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري والمهندس تامر فوزي منفذا أول مسرح 3D mapping في الشرق الأوسط.

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