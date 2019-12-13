القومية تقدم روائع زمن الفن الجميل بالأوبرا

باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي فى الثامنة من مساء الأحد ١٥ ديسمبر على مسرح الأوبرا الكبير.
ومن الأغنيات التي يقدمها الفريق: "ظلموه ، دارتالأيام، فاتت جنبنا، سحب رمشه، الوداع، قولوا لعين الشمس، موعود ، غريب الدار، ثلاث سلامات، افرح يا قلبي، أحضان الحبايب، تعالي شوف".
ويشارك بالحفل من نجوم الفرقة: "أحمدعصام، عفاف رضا، سعيد عثمان، ريم كمال، إسماعيل صادق، أميرة سعيد وخالد عبد الغفار".
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.
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