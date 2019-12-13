فيديو.. زينة تصلي في مسجد هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة زينة علي المشاركة في أول صلاة بمسجد الراحل هيثم أحمد زكى، بعد أن قام مجموعة من أصدقاءه ببناءه بعد وفاته.
وقامت زينة بنشر فيديو لها من المسجد قبل الصلاة وعلقت عليها قائلة: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه، ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا يارب ويرحمنا إذا صرنا إلي ما صاروا إليه.. أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".
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اول صلاة جمعة في مسجد #هيثم_احمد_زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا اذا صرنا الي ما صاروا اليه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ارجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة . اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله . https://maps.google.com/?q=30.211447,30.880495 ده لوكيشن المسجد 👆🏼
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