صورة .. أحدث ظهور لـ فيفي عبده ومتابع يعلق عسل يا فوفا

نشرت النجمة فيفي عبده، صورة لها، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام". وظهرت "عبده" باطلالة جديدة مرتديا فستانا أسود، وعلق متابع علي الصورة قائلا:"عسل يا فوفا". Advertisements ويشار أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في موسم رمضان 2019. مسلسل "مملكة الغجر" بطولة كلا من: فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي وسناء شافع وصبر عبد المنعم وحازم سمير وميار الغيطي ومن تاليف محمد الغيطي واخراج عبد العزيز حشاد. الصريطي وسناء شافع وصبر عبد المنعم وحازم سمير وميار الغيطي ومن تاليف محمد الغيطي واخراج عبد العزيز حشاد.

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