شاهيناز ضيفة الموسم الثاني من شريط كوكتيل

حلت المطربة ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ، ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ شريط كوكتيل فى موسمه الثاني وﺍﻟذى يقدمه المطرب هشام عباس، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية، بصحبة مستشارها الإعلامي عصام نصرالله، واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس "أحلي الذكريات".
وقدمت شاهيناز، عددًا كبيرًا من أغنياتها خلال الحلقة، وأبدعت نجمة الغناء العربي شاهيناز فى غناء أغنية "حرمت أحبك" للمطربة الجزائرية وردة.
وتألقت شاهيناز، في غناء شوقنا للمطرب عمرو دياب، وبحبك يا أسمراني للمطرب إيهاب توفيق، ووين أيامك للمطرب حميد الشاعري، وأنا عندي بغبغان للمطربة الجزائرية
كما قامت شاهيناز بتقديم أغنية زحمة يا دنيا زحمة للمطرب أحمد عدوية، وأغنية دنجة دنجة وسألوني الناس للمطربة فيروز، ويا جميل يا جميل للمطرب فريد الأطرش، ويا عشاق النبي صلوا، وفين وفين وفينه للمطرب هشام عباس، ومن أغنيتها قولي قولي وأحب أعيشلك.
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