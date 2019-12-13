صور.. تامر حسني في كواليس الفلوس

نشر الفنان تامر حسني صور من كواليس فيلمه الجديد "الفلوس" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهر "تامر" في الصورة مع محمد سلام وخالد الصاوي وعلق قائلا: "انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر 2019 قصة تامر حسني

سيناريو وحوار / محمد عبدالمعطي إخراج / سعيد الماروق ودا مش الأفيش دي صورة فرعية".

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من

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المواقف الكوميدية مع ضيوف شرف الفيلم.

وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.