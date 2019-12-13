يحيى خليل يحتفل مع جمهوره بالأوبرا

استضاف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء أمس الخميس حفلا للموسيقار يحيى خليل بحضور عدد كبير من جمهوره من محبي موسيقي الجاز.

يُذكر أن يحيى خليل، هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، طاف بأعماله معظم دول

العالم، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل في 200 بلد حول العالم.