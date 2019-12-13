بالصور.. هشام خرما في حفل ساقية الصاوى



شهدت قاعة الحكمة بساقية الصاوى مساء الخميس 12 من ديسمبر تجربة موسيقية مختلفة مع العازف هشام خرما فى حفل استثنائى.

وقدم خرما مع العازفين التى انسجمت آلاتهم فى سبيل تقديم إبداع موسيقى حقيقى بأداء كل من المقطوعات "أندلس"، "فرست فوياج"، "كن"،

"الحكاية"، "مراكش". وفى المقطع الثانى من الحفل استأنف خرما مع فرقته الموسيقية إبداعهم ومن المقطوعات فى الفصل الثانى "فوانيس"، "البداية"، "الغروب"، "شمس الزناتى" وختم ب "Eclipse".هشام خرما هو مؤلف وموزع موسيقى تربى فى القاهرة لكنه عاش فى عدة دول تأثر بثقافاتها المختلفة التى انعكست على فنه، وتستضيف الساقية هشام خرما بشكل متكرر استجابة للجمهور الذى يتفاعل مع موسيقاه.أما قاعة النهر فاستقبلت حفل Standup comedy لفريق XES العائد بعد فترة غياب المكون من مجموعة من الاستاند أب كوميديانز وهو فريق يسعى لتقديم الكوميديا بشكل جديد.