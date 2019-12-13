حفل إليسا كامل العدد في جامعة مصر

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء الحفل الفني الكبير الذى سيقام مساء اليوم "الجمعة" علي خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها الحديثة والقديمة ، كما تشارك بميدلي جديد وباقة من أغاني كبار النجوم الراحلين.

وقررت أوبرا جامعة مصر إعادة تقديم حفلات أضواء المدينة بمشاركة نجوم الغناء

في مصر والوطن العربي، كما أنهت الاستعدادات الخاصة بالحفل، وآخر الحفلات علي مسرح أوبرا الجامعة للنجم علي الحجار كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح نهاية شهر ديسمبر الجاري.الجدير بالذكر أن حفل إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحا يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.