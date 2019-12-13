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في مشهد مليء بالحيوية والجمال، تقفز غزلان “الريم” ذهبية اللون، واسعة العيون، والتي تغنّى بها الشعراء العرب، في الهواء، باحثة عن طعامها من ورق الأشجار الرطبة، والأغصان الخضراء اللينة. هذا المشهد، لم يكن في محمية طبيعية، إنما داخل قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن الدونم الواحد (يعادل ألف مترمربع)، في مدينة الزهراء، جنوبي مدينة غزة. يقترب رجل الأعمال الفلسطيني، علاء الدين الأعرج، والوزير السابق، من الغزلان التي ألفته، ويلقي لهم بـ”لطف”، قطعا من الخبز الناشف. حاول الأعرج، وعلى مدار الأعوام السابقة أن يحوّل قطعة الأرض هذه إلى بيئة صالحة لرعاية نحو 16 غزالا من فصيلة “الريم”، وغزالا واحدا من النوع الأوروبي. ويقول الأعرج إنه يحاول توفير أجواء مقاربة للبيئة الطبيعية، تمكّن الغزلان من العيش السليم فيها.
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كانت هذه تفاصيل خبر رغم الحروب والحصار.. غزلان “الريم” تجد موطنا لها في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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