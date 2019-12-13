تراند اليوم : إطلالة لمي عمر بالأصفر تلفت أنظار الجمهور- صورة

وجهت الفنانة مي عمر نصيحة لجمهورها مؤكدة أن أهم شيء في الإنسان هو جمال روحه.

نشرت مي صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram ظهرت فيها بفستان أصفر قصير تقف إلى جوار طاولة بلياردو.

كتبت مي تعقيبا على الصورة: “الجمال ليس في الوجه الجمال في القلب”.

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يشار إلى أن مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ولد الغلابة ” مع أحمد السقا ‏ومحمد ‏ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، وكان من ‏تأليف ‏أيمن سلامة، إخراج محمد سامي‎.‎

يذكر أن مي تشارك الفنان ياسر جلال بطولة مسلسل “الفتوة” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.