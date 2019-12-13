تراند اليوم : محمد الكيلاني يتوقف عن الغناء لهذا السبب – فيديو

تحدث الفنان محمد كيلاني عن ابتعاده عن الغناء منذ فترة طويلة.

خلال لقاء في برنامج ON set قال إنه لا يحب أن يُرجع سبب توقفه عن الغناء إلى عقد الاحتكار الذي وقعه قبل سنوات مع إحدى الشركات.

أوضح أنه يرى أن الله يرسم للإنسان طريقا ليسير عليه، وهو اتجه إلى التمثيل وهو الطريق الذي يرتاح فيه الآن.

تابع مؤكدا أن عقد الاحتكار ما كان إلا خطوة ليتجه إلى الطريق الذي اختاره الله له.

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وشدد على أنه لم يندم على توقيعه على عقد احتكار، مشيرا إلى أنه قدم في وقت قصير أغنيات وأصبح له اسم بسبب هذه الشركة، لذا إذ عاد به الزمن سيوقع نفس العقد.

يشار إلى أن محمد كيلاني ينشغل هذه الأيام في تصوير مسلسل “فالنتينو” للفنان عادل إمام والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.

مسلسل “فالنتينو” بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، وطارق الابياري، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.