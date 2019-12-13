ريتا حرب و”شباب ضايعة” في دبي

غادرت ريتا حرب بيروت مُتوجّهة إلى دبي إستعداداً للمُشاركة في حفل إطلاق الفيلم السينمائيّ اللبنانيّ “شباب ضايعة” وذلك في نوفو سينما – دبي فستفال سيتي في 14 ديسمبر 2019.

تُشارك ريتا في بطولة هذا العمل إلى جانب كلّ من طوني عيسى وفادي أندراوس ومجد جعجع وهاغوب دو جرجيان وعدنان ديراني. وهو من كتابة داليا الحدّاد وإخراج رندلى قديح وإنتاج مجد جعجع- شركة ” “Wise Production.

من جهة أخرى، تعود بعدها ريتا حرب إلى بيروت للمُشاركة إلى جانب عدد من النجوم في مؤتمر صحفيّ لإطلاق حملة للتوعية ضدّ المُخدّرات سوف يتمّ الإعلان عن تفاصيلها قريباً.