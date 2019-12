أخبار عن جزء جديد من Home Alone

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّ موقع مجلة "فارايتي" خبراً سعيداً لمحبي الفيلم الكوميدي الكلاسيكي Home Alone معلناً أن النجوم آرتشي يتتس وإيلي كيمبر وروب ديلاني سيشاركون في بطولة النسخة الجديدة منه. مع الإشارة إلى أن ييتس لن يلعب الشخصية التي نفذها "كيفين ماكاليستر"، بل شخصية مماثلة مع بعض التعديلات. علماً أن الشخصية الرئيسية للعمل هي دور "كيفين" التي جسدها Macaulay Culkin الطفل الذي يُنسى في المنزل وحيداً ولا يفتقده والديه قبل وصولهم إلى العاصمة الفرنسسية.

ولقد حقق هذا الفيلم بجزئه الأول نجاحًا كبيرًا وصل إلى إيرادات بحجم 476.7 مليون دولار في جميع أنحاء العالم ، منها 285.8 مليون دولار في الولايات المتحدة. فتم إطلاق جزءاً ثانياً منه عام 1992 بعنوان "Home Alone 2: Lost in New York"، حقق بدوره نجاحًا كبيرًا.

يشار إلى أن مشروع الفيلم لا يزال قيد النقاش وسيتم إنتاجه بواسطة Hutch Parker و Dan Wilson. وهو من إخراج دان مازر، ويشترك في كتابة السيناريو الخاص به مايكي داي وستريتر سيدل. وهو يُعد أول مشروع يتم إنتاجه بواسطة Twentieth Century Fox لصالح Disney Plus.

ولقد تفاعل ماكولي كولكين مع خبر إطلاق الجزء الجديد كاتباً "ديزني اتصلوا بي" في تعليقه الأول على تغريدته المرفقة بصورة له وهو جالس على الكنبة ويتناول طعاماً سريعاً بينما يتصفح الانترنت. وكتب: هذا ما ستبدو عليه شخصية "كيفن" في الجزء الجديد..

ولقد تفاعل المعلقون معه بآراء متباينة. في حين نشر أحدهم مقطعاً من خبر مكتوب حول شخصية كيفن باعتباره شابا ثلاثينياً مصاباً بالاحباط.. فيما استعاد بعضهم لقطات حية له من الفيلم الأصلي.