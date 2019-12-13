شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود حميدة، عن عزوف المنتجين عن مشاركته والتعاقد معه لأعمال سينمائية أو درامية الفترة الأخيرة، في برنامج أراب وود.

وقال حميدة: "هو مين اللى هيدخل لمحمود حميدة بعد ما عجز كدا وشكله بقي مقرف، أنا منتج أنا، أنا أجيب أحمد عز، شاب وحليوة وبتاع، البنات هتحبه، العيال هتدخل السينما علشان تقلده وهو عضلات، هو دا اللى بيجيب الإيراد".

واحتفل النجم محمود حميدة منذ ايام بعيد ميلاده في حفل مشترك مع الفنانة بسمة، حيث يصادف عيد ميلادهما نفس اليوم 7 ديسمبر، وحضر الحفل كل من السيناريست تامر حبيب، والفنانة بشرى، والإعلامية بوسي شلبى، وعدد من الأصدقاء من خارج الوسط الفنى.

وعلى سياق متصل، يجسد النجم محمود حميدة شخصية لواء فى المخابرات العامة، خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، ويطارد أحمد عز فى الفيلم حتى يتم التعاون معه للكشف عن العديد من الأسرار فى إطار التشويق.