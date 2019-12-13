شكرا لقرائتكم خبر عن حق الجيرة.. محمد رمضان يلبى طلب أهالى المنيب ويغنى فى فرح هناك .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى النجم محمد رمضان طلب الحاج حسنين أحد رجال منطقته القديمة "المنيب"، والتى نشأ فيها، وحضر زفاف نجله، الذى أقيم مساء أمس الخميس فى صوان كبير حضره مايقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب، حيث شهد الحفل تكدس وتوافد الآلاف كأنه أشبه بمباراة كرة قدم.

ووجد رمضان بشكل مفاجئ، حيث لم يكن معروفا أنه سيحيى الحفل، ولكنه ذهب لتقديم المباركات فقط، بصفته الجار القديم لأصحاب الزفاف، ولكنه قدم التهنئة على طريقته وصعد إلى المسرح، وقدم مجموعة من أغانيه.

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وقدم "رمضان"، خلال حفل الزفاف مجموعة كبيرة من أغانيه منها "مافيا"، و"زلزال"، و"نمبر وان"، و"أنا السلطان"، و"أنساى"، وغيرها من أغانيه الذى قدمها برقصات مختلفة، جعلت الحضور يتفاعل معها بل ويردد كلمات أغانيه، وينشر ”الخليج 365” فيديو لهذا الحفل.