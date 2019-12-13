وسط أنباء انفصاله عن زوجته أصالة.. صورة متداولة من زفاف طارق العريان والإعلامية إنجي علي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل المخرج المصري طارق العريان مؤخرا عن زوجته الفنانة السورية أصالة، دون أن يذكر أحدًا منهما سببًا عن ذلك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة قديمة للمخرج طارق العريان والمذيعة إنجي علي من حفل زفافهما، والذي مر عليه سنوات، حيث انتهت علاقتهما بالطلاق.

الصورة ظهر فيها المخرج المصري في سن أصغر، وكان معهما الفنانة يسرا، والفنان هشام عباس.

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وكان أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه “آخر النهار” الذي يعرض على قناة النهار.

تامر امين أكد أن انفصال أصالة عن زوجها هو سبب بكائها على مسرح الرياض أثناء غناء «ذاك الغبي»، وتمنى أن تتخلص أصالة من أزمتها النفسية سريعا، وأن يعودا لبعضهما إن كان هذا الأصلح لهما.

وقد انتشرت عدد من الأخبار حول انفصال أصالة عن طارق العريان بسبب خيانته لها، ولكن الفنانة نفت ذلك، وقالت إن أي زوجين يحدث بينهما خلافات، وأنه تحملها كثيرا، ويساعدها على النجاح.

كما رد العريان على اخبار خيانته لزوجته مؤكدًا أن هذه الأخبار دائمة التردد والتجاهل هو الحل الأمثل لها.