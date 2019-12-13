تصرف غريب من إنجي المقدم عندما تغضبها ابنتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إنجي المقدم، عن أهم عيوبها الشخصية بعيدًا عن عالم التمثيل وكيف تتعامل مع أبنائه.

إنجي المقدم، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”، إنها تتعامل بعصبية في بعض الأوقات مع أبنائها خاصة مع ابنتها ذات الـ 17 عامًا والتي قامت “بعضها” قبل الحلقة بساعات وذلك لأنها لا تسمع الكلام وتجادلها كثيرًا، مؤكدة أنها تهدى بسرعة وتأخذها في أحضانها.

Advertisements

وأوضحت أن التربية صعبة لأن في رقبتها أشخاص هي من تكون شخصيتهم ومبادئهم في الحياة وضمائرهم والصح والخطأ، ولكنها كذلك متعة كبيرة.

وأكدت أن تربية ابنتها أسهل بكثير من تربية الولد، لأن البنت تعرف مالها وما عليها، بخلاف سنها الصعب في هذا الفترة ولكن الولد لا يركز نهائيًا ولا يحب المذاكرة وحركته كثيرة جدًا.

من ناحية أخرى، يعرض لـ إنجي المقدم، خلال الوقت الحالي مسلسل “حواديت الشانزليزية”، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.