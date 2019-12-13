ديبيكا بادوكون تكشف عن صورة نادرة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون متابعيها صورة من طفولتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

ظهر بالصورة مع ديبيكا صديقتها ديفيا نارايان على إنستغرام وهي تعلق بشخصية الثمانينيات الكارتونية الشهيرة “هذا هامبتي آند دومبتي جلس على الحائط. وأكل الأرز الرائب!”

ما ان نشرت نجمة “باجيرو ماستاني” الصورة، حتى تلقاها متابعيها برموز تعبيرية محببة وتعليقات. وكتب أحد معجبيها: “الجاذبية المفرطة. أنت عزيزة للغاية وتحتاج صورة الطفولة هذه إلى الاعتزاز بها”، بينما علق آخر: “أنت لطيفة للغاية”.

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على جبهة التمثيل، تصور الفنانة التي قدمت بعض الأعمال في سينما هوليوود، أحدث أعمالها الفنية “تشاباك”، حيث تلعب دور إحدى الناجيات من الضرب مادة شديدة الحرق، أو ما يعرف بالهجوم الحمضي.

كما أنه من المقرر أن يصدر الإعلان الرسمي لشاباك، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحتفل به العالم في يوم 10 ديسمبر من كل عام، مما يعني أن محبي السينما الهندية ومعجبي ديبيكا على موعد مع الإعلان الرسمي لأحدث أفلامها يوم الثلاثاء القادم

الفيلم أيضًا من بطولة فيكرانت ماسي، ومن المقرر أن يتم عرضه في 10 يناير 2020. أيضًا تعمل ديبيكا على توير فيلم السيرة الذاتية 83 مع زوجها رانفير سينج، من إخراج كبير خان.