شكران مرتجي تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية شكران مرتجي بعيد ميلادها لـ48، واختارت أن تخضع لجلسة تصوير جديدة احتفالاً بهذه المناسبة، وشاركت متابعيها بلقطات مميزة منها.

شكران ظهرت في الصورة تحمل قطعة كيك واحدة ذات شمعة واحدة، واختارت أن ترفقها بأبيات شعر مميزة للشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، حيث كتبت: «عمري مش تلاتين ولا أربعين ولاحتى خمسين، عمري بيكبر وبيصغر مع كل كلمة حنين، او كلمة قسوة تخلي قلبي حزين».

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فانز ومتابعو شكران تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها النجمة السورية بعيد ميلادها، متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.

يُذكر أن شكران مرتجي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي ب مسلسل «سلاسل دهب» وهو من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد نحاس، وتشارك شكران في بطولته أمام بسام كوسا، كاريس بشار، ديمة بياعة، مها المصري، صباح الجزائري، حيني إسبر، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تستعد شكران مرتجي لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «وردة شامية»، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف مروان قاووق، وإنتاج شركة «جولدن لاين»،، على أن يخرجه علي علي، وتشارك شكران في بطولته أمام سلافة معمار، سلوم حداد وباسم ياخور وكاريس بشار، وغيرهم.