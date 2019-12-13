حلا الترك تخطف الأنظار بالزي البحريني التقليدي

أحيت الفنانة البحرينية حلا الترك، حفلاً غنائياً نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين.

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ونشرت “الترك” عبر حسابها على انستغرام صوراً من اطلالتها في هذه المناسبة الوطنية، حيث اختارت أن تطل بالزي التقليدي البحريني. كما كتبت مهنئة البحرين بعيدها الوطني وقالت: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني ودام عزج يالبحرين”.

وتداول رواد مواقع التواصل بعض الفيديوهات لـ حلا وهي تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.