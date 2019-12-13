حلا الترك تخطف الأنظار بالزي البحريني التقليدي

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Dec 13, 2019
أحيت الفنانة البحرينية حلا الترك، حفلاً غنائياً نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين.
ونشرت “الترك” عبر حسابها على انستغرام صوراً من اطلالتها في هذه المناسبة الوطنية، حيث اختارت أن تطل بالزي التقليدي البحريني. كما كتبت مهنئة البحرين بعيدها الوطني وقالت: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني ودام عزج يالبحرين”.
وتداول رواد مواقع التواصل بعض الفيديوهات لـ حلا وهي تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.
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