فن ومشاهير

حلا الترك تخطف الأنظار بالزي البحريني التقليدي

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Dec 13, 2019

أحيت الفنانة البحرينية حلا الترك، حفلاً غنائياً نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين.

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ونشرت “الترك” عبر حسابها على انستغرام صوراً من اطلالتها في هذه المناسبة الوطنية، حيث اختارت أن تطل بالزي التقليدي البحريني. كما كتبت مهنئة البحرين بعيدها الوطني وقالت: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني ودام عزج يالبحرين”.

وتداول رواد مواقع التواصل بعض الفيديوهات لـ حلا وهي تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.

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