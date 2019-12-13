تعرف على ما قاله نجوم الفن في عزاء سمير سيف

أقيم مساء أمس، عزاء المخرج سمير سيف، بكنيسة ماري مرقس، بمنطقة مصر الجديدة، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور؛ الفنانة نبيلة عبيد وإلهام شاهين ومنى زكي ومحمد هنيدي وأشرف زكي ومنير مكرم وهاني رمزي وشيري عادل والمخرج علي بدرخان والمخرجة ساندرا نشأت والمخرج أشرف فايق والموسيقار هاني شنودة والكاتبة فاطمة ناعوت والمؤلف أحمد مراد.

وأعربت الفنان نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد على وفاة سمير سيف، وقالت: "فقدنا قيمة فنية كبيرة وهو من أسباب نجاح فيلم الراقصة والسياسي لمدة 20 عاما"، وقال المخرج علي بدرخان، فقدنا قيمة فنية، وإبتسامة وأعمال ستظل في أذهاننا.

وقال هاني شنودة، تجمعنا صداقة كبيرة وتعاونا كثيراً وستبقي أعماله خالدة والبقاء لله للشعب المصري كله، وقال الكاتب أحمد مراد، سمير سيف قيمة فنية لن تعوض وصاحب إنسانيات وأخلاق ربنا يرحمه بقدر إنسانيته المفرطة.

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وتلقى العزاء ابناه داني ورامي، وأعربا عن حزنهما الشديد بعد وفاة والدهما وقالا إنه كان مهتما بصناعة السينما وكل وصاياه عن صناعة السينما.

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