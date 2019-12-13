نانسي والعسيلي يستعدون لإحياء حفلة الجامعة الألمانية السبت المقبل

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم محمود العسيلي لاحياء حفل خيري كبير داخل الجامعه الالمانيه بالقاهره يوم السبت المقبل ١٤ ديسمبر ويقوم بتنظيمه هاي ويف لاحمد غانم ومحمد غانم ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاذ معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 و VIP 1500 .



وتصل النجمه "نانسي" عجرم إلى القاهره يوم الجمعه وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصه بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجأت لجمهورها كما يشارك في الحفل ايضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من اشهر اغانيه للجمهور .



ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل للجمهور في الساعه الرابعه والنصف عصرًا وتقوم بختامه النجمه نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في الساعه التاسعه مساءا .

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