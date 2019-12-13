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شكرا لقرائتكم خبر عن Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، على توجيه الشكر لكل جمهور المسلسل من مختلف انحاء العالم، بعد انضمام المسلسل للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير.
ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعد ان نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.
وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس بدفن جثمان "ابراما جولد"، وفشل تومى شيلبي فى الانتقام من "موزسلي" الذي نجح فى الإعلان عن حزبه الفاشى الجديد فى إنجلترا، وهو ما سيدور حوله الموسم السادس الجديد المقرر طرحه فى الربع الأول من العام المقبل.
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