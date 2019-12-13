شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يرثى شعبولا بأغنية يرد فيها على الإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثي المطرب الشعبى عبد الباسط حموده، صديق عمره الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى وافته المنية منذ أيام قليلة، بأغنية أهداها له تعبيرا عن حزنه العميق على رحيله، ومهاجما فيها فى نفس الوقت كل أبواق إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، الذين عبروا عن سعادتهم وشماتتهم فى وفاة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

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وقال حمودة خلال تصريحات لقناة الخليج 365، الذى خصها بالأغنية، أنه فوجئ بأنصار جماعة الإخوان الإرهابية وما الدوله من كره وحقد وشماته فى وفاة انسان بسيط مثل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى عاش ومات على تراب هذه الأرض، مدافعا عنها بسلاحه البسيط وهو فنه الجميل، الذى عبر به عن كل الأحداث السياسية، ومنتقدا أعمال الإرهاب الانتقامية الخسيسة من قبل جماعة الشر .

وأضاف المطرب الشعبى، أنه رثى صديق عمره الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بهذه الأغنية، والتى حملت ردا فنيا قويا على كل من فرح وشمت فى وفاة "شعبان"، ولكن بطريقته الفنية التى لا يملك غيرها سلاحا مثل صديق عمره الراحل، مضيفا أن كلمات الأغنية لو استوعبتها عناصر الجماعة الإرهابية لأقدمت على الموت من الخزى والعار، قائلا " لو يفهموا معنى الكلام ده ليروحوا يموتوا نفسهم بالحيا من العار اللى هما فيه ".

واختتم حموده حديثه، بأنه يحضر أغنية جديدة لمصر والإنجازات التى تحققت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حقق وأوجد طفرة مذهلة فى كافة المجالات، ووصل بالبلاد إلى بر الأمان.