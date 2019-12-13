شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل Billboard Women In Music لعام 2019، حضور عدد كبير من نجوم الغناء العالميين، الذي أقيم أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على رأسهم المغنية العالمية تايلور سويفت التي حصدت جائزة "امرأة العقد" لهذا العام.





ومن ضمن الحاضرين في حفل Billboard، المطربة العالمية بيلي أيليش، والمطربة العالمية نيكي مناج، ونورماني، وجميلة جميل، والنجمة أليشا كيز، لورين هيراقي، روزاليا، هانتر شيفر، وعدد كبير من نجوم الأندرجراوند.

وتوجت سويفت بجائزة امرأة العقد، بينما حصدت بيلي إيليش جائزة "امرأة العام"، وروزاليا حصدت جائزة "نجمة رايزنج"، بنيما حصدت نجمة الراب الشهيرة نيكي مناج جائزة " Game Changer"، وألانيس موريسيت " Icon العام.

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