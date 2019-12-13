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شكرا لقرائتكم خبر عن كاذب ومتآمر.. المطربة غالية بن على "تمسح بكرامة" بلياتشو الإخوان محمد ناصر الأرض والان مع تفاصيل الخبر
وقالت غالية بن على :"غالية بنعلي مش مطربة.. صباح الخير..مع أن الفيديو "هزلي" إلا إني مرعوبة مما وصل إليه مستوى الإعلام اليوم في بلادنا من كذب وتآمر حتى أصبح "تغييب إعلامي"".
بوست غالية بن على
وأضافت:"خبر مشاركتي في المنتدى العالمي للشباب في شرم الشيخ بمصر صحيح، كما شاركت في منتديات أخرى حول العالم وهى فرص تعارف على شباب يطمح لبناء نفسه، والتعرف على تقنيين وفنانين وأساتذة ومختصين في ميدان الموسيقى والثقافة عامة، آتون من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء والأفكار والتجارب وإلهام بعضنا البعض، فنحن لا ننتهي من خوض التجارب والتعلم منها.. وأن يكون ذلك تحت رعاية الدولة فذلك شيء رائع ومطمئن".
أوضحت،"أُمثل تونس وبلجيكا، ولم ادعى للغناء في افتتاح المنتدى، ولكني سأقدم ٣ أغاني لمدة ربع ساعة يوم ١٦ ديسمبر .. ولا أدري ايه الي مزعل المذيع لدرجة انه يخصصلي ٣ دقايق في برنامج مدته ساعتين مالوش دعوة بالموسيقى وأغلب معلوماته خاطئة".
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