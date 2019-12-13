شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن الساحر" يؤدى أول صلاة فى مسجد الراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان محمد محمود عبد العزيز صلاة الجمعة اليوم، فى المسجد الذى يحمل اسم الراحل هيثم أحمد زكى، والذى شيده أصدقاؤه على نفقتهم الشخصية صدقة على روح المرحوم.

وكتب ابن الساحر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد أخونا الغالى هيثم أحمد زكى، الله يرحمك و يغفرلك و يرحمنا جميعا يا رب إن شاء الله.. إلى أن نلتقى"، مطالبا متابعيه بالدعاء للراحل ولأبيه محمود عبد العزيز قائلا: "اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا".

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من جانبها قالت الفنانة ناهد السباعى إن أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى يرفضون الإفصاح عن مكان المسجد الذى شيدوه على نفقتهم صدقة جارية على روح صديقهم الراحل، ويرفضون حضور الكاميرات للمسجد تجنبا لأى شبهة رياء.

وأضافت ناهد السباعى، أقرب أصدقاء الفنان الراحل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أصدقاء هيثم أحمد زكى عندما طالبناهم بالإفصاح عن مكان المسجد رفضوا قائلين، "هذه صدقة وليست تباهى".