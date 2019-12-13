محمد عادل إمام: "بعد مفاوضات بلوظة اقتنع انه كلب مش نمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان محمد عادل إمام، صورة تجمعه بكلب صغير يطلق عليه اسم "بلوظة"، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق إمام، قائلاً: "أخيراً بعد مفاوضات كتير.. بلوظة اقتنع إنه كلب مش نمر.. وخصوصاً إن مفيش نمر بيلبس بلوڤر !! هو اكتئب لما عرف الحقيقة.. بس ابتدا يفك أهو". يُذكر أن محمد عادل إمام، ينتظر عرض فيلمه الجديد "لص بغداد" بدور السينما في يناير المقبل 2020 ، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



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