إيرادات الخميس.. "Jumanji: The Next Level" في الصدارة و"Frozen 2" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 12 ديسمبر، إيراد قُدر بمليون و474 ألفا و887 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 172 ألفًا و99 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "knives out" محققًا 109 آلاف و298 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 84 ألفًا و64 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "black Christmas" وحقق 65 ألفًا و860 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 42 ألفًا و449 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "10 Minutes Gone" وحقق 24 ألفًا و449 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Le Mans '66" وحقق 23 ألفًا و894 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 20 ألفًا و61 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "charlie’s angels" بعد تحقيقه 16 ألفًا و726 جنيهًا.