هنادي مهنا لـ"الخليج 365": حضرت دروس دين بسبب "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة هنادي مهنا، في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "بنات ثانوي" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 يناير المقبل.

وقالت هنادي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن دورها في الفيلم سيفاجئ الجمهور، إذ أنها تظهر بشخصية تدعى أيتن كمال وهى فتاة متدينة وتحب الغناء.

وتابعت: شخصية "أيتن" جعلتني أحضر دروس دين كثيرة، حتى أفهم وأتعايش مع الشخصية للوصول لطريقة تفكيرها.

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وأوضحت، أنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع المخرج محمود كامل، وسعيدة بالعمل مع فريق الفيلم، مضيفة "كانت تجربة جميلة وكواليس التصوير كانت مرحة وممتعة".

تتوقع هنادي أن يُحدث دورها في الفيلم ضجة مثلما حدث معها في مسلسل "زلزال": "متفائلة جدًا جدًا بهذا الفيلم، وحاسة إنه هيعمل ضجة جيدة إن شاء الله".

الفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت في إطار اجتماعي.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض وهنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.