"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في نسخته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ثلاثة من المسرحيين لتحكيم جائزة عصام السيد في العمل الأول، وتتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.

وبدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم للمسابقة في نسختها الثانية، التي من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابي، ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولى، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا"، والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي، على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة في شهر أبريل 2020.

ومن شريك المسابقة أيضًا أن يكون المخرج مصري الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة، وألا يكون منقولا من عمل آخر وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجًا وديكورًا وموسيقى ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل هما.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل عام 2020، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.