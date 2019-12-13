في يومين.. "بيت سِت" يتجاوز 60 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عادل عقل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه، إيراد قُدر بـ38 ألفًا و972 جنيهًا، ووصل إجمالي ما حققه في يومين لـ61 ألفًا و427 جنيهًا.

"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.