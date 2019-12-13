صور.. تامر دهب ينجو من الموت وينشر صور سيارته بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقذت العناية الإلهية، "ماكيير الفنانين" تامر دهب، من الموت، إذ تعرضه لحادث سير مروع، تسبب في تهشم سيارته.

وشارك "دهب"، متابعيه عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورًا من الحادث، وعلق: "الحمد لله خرجوني منها إزاي الله وحده أعلم، ربنا يخليلي اخواتي وأصحابي اللي مسابونيش ربنا يتمها على خير".

وشارك تامر دهب، بالعمل في العديد من الأعمال الفنية، كان من بينها مسلسل "زلزال"، و"نسر الصعيد"، فضلًا عن مشاركته في مسلسل "طلعت روحي".