تراند اليوم : إعلامية شهيرة عن صابرين وحلا شيحة: "يعيشون في وسط كله فتن"



طرح أحد المتابعين على الإعلامية المصرية الشهيرة دعاء فاروق، سؤالًا حول رأيها في تخلي الفنانتين صابرين وحلا شيحة عن الحجاب، بعد فترة طويلة من الإلتزام به.

وأجابت الإعلامية المصرية التي تلتزم بالحجاب، عبر فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، أن "صابرين" و "حلا شيحة" يعيشون في وسط ملئ بالفتن القوية، مشيرة إلى أنها أن كل شخص له ظروفه الخاصة.

وأضافت "فاروق": "من حسن خلق المرء ترك ما لا يعنيه، لا اعلم ظروف حلا أو صابرين التي جعلتهن يتخذن هذا القرار، خاصة أنهم يعيشون في وسط مليء بالفتن القوية"، مشيرة الى انها لا تحب ان تتدخل بشؤون الآخرين".

ونال الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين برد الإعلامية المصرية، وأيدوا أن ما قاما به حرية شخصية لا يحاسبهم أحد عليها.