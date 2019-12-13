تراند اليوم : ضبط فنانة لبنانية شهيرة تمارس الجنس مع رجل أعمال معروف

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "الفن" عن الفنانة ورجل الأعمال الذين لم يتم الإفصاح عن هويتهما، فقد خططا رجل الأعمال إلى مرافقة الفنانة والمطربة اللبنانية إلى فندق في لندن واستمرت العلاقة بينهما ومارسا الجنسي لمدة 3 أيام داخل جناحه في الفندق مقابل 100 ألف دولار.
وأضاف الموقع أن الفنانة قررت ابتزاز رجل الأعمال المعروف والمتزوج، وخرجت في اليوم الثالث من غرفته وراحت تصرخ وتمزق ملابسها وتقول "كنت مفكرتك متل خيي طلعت واطي وإغتصبتني ".
وتابع: الرجل جن جنونه وأمر مساعده بالسيطرة على الوضع قبل ان تتدخل الشرطة، وبالفعل تدخل أمن الفندق وحصلت تسوية سريعة وصلت الى مبلغ مليون دولار عبر تحويل مصرفي على حسابها الخاص، بالاضافة الى الـ 100 ألف دولار التي حصلت عليها من قبل، وعادت المغنية الى لبنان وهي تستهزء من الرجل الذي كان بإمكانه أن ينكر الموضوع كونها نامت في جناحه لثلاثة أيام متتالية، ولم يجبرها على فعل أي شيء رغماً عنها.