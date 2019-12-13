النجم إيدي غريفين في أقوى ستاند أب كوميدي في ليالي الرياض غداً

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن حفل لنجم الكوميديا إيدي غريفين بمشاركة نجوم محليين، وذلك في يوم الجمعة والسبت المقبلين. وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: فرصة لمشاركة لحظات الضحك مع العائلة والاصدقاء في عرض نجم الكوميديا إيدي غريفين بمشاركة نجوم محليين يقدمون فقراتهم باللغة الإنجليزية في واحدة من ليالي الرياض الكوميدية من تقديم شاكر الشريف على مسرح بكر الشدي.

وكشفت الهيئة عن موعد الحفلة التي تبدأ من الـ 9 مساء وسعر التذكرة يبدأ من 125 ريال.

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