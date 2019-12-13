بعد افتتاح مسجد هيثم أحمد زكي.. رسالة مؤثرة من محمد محمود عبدالعزيز له

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة عقب أدائه صلاة الجمعة من أمام مسجد هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب محمد عبر صفحته قائلًا :" الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد أخونا الغالى هيثم أحمد زكى، الله يرحمك و يغفرلك و يرحمنا جميعا يا رب إن شاء الله... إلى أن نلتقى إن شاء الله... (أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا)". والفيديوهات الشهير "انستجرام".وكتب محمد عبر صفحته قائلًا :" الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد أخونا الغالى هيثم أحمد زكى، الله يرحمك و يغفرلك و يرحمنا جميعا يا رب إن شاء الله... إلى أن نلتقى إن شاء الله... (أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا)".

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