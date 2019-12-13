الليلة.. انطلاق حفل توزيع جوائز وشوشة بالتجمع الخامس

ينطلق مساء اليوم، الجمعة، حفل توزيع جوائز وشوشة، المقرر إقامته بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة خلال الحفل لاستلام جوائز نتائج استفتاء الجمهور عنهم. المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة خلال الحفل لاستلام جوائز نتائج استفتاء الجمهور عنهم.

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