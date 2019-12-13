تحيي المطربة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة الجديدة، مساء غدًا، السبت، بالجامعة الألمانية ومن المقرر ان يشاركها الغناء المطرب محمود العسيلي.
ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
ويذكر ان حفل نانسي عجرم ومحمود
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. نانسي عجرم ومحمود العسيلي يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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