غدًا.. نانسي عجرم ومحمود العسيلي يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة الجديدة

تحيي المطربة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة الجديدة، مساء غدًا، السبت، بالجامعة الألمانية ومن المقرر ان يشاركها الغناء المطرب محمود العسيلي.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر ان حفل نانسي عجرم ومحمود

العسيلي من تنظيم أحمد غانم ومحمد غانم "هاي ويف" الذان تعاقدا مع الثنائي مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري إمبراطور المسارح تامر فوزي منفذا أول مسرح 3D mapping في الشرق الأوسط.