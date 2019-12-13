اليوم.. مجد القاسم يُحيي حفل ختام إيجي فاشون

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان إيجي فاشون، برئاسة الأستاذ أحمد العزبي، عن إحياء النجم مجد القاسم لحفل ختام ،المقرر إقامته، اليوم الجمعة، بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس.
كشف أحمد العزبي عن أسماء خبراء التجميل المشاركين فى المهرجان، اليوم الجمعة، ميكب أرتست ناهد، إيناس وهير دريسر فاتن.
مكيب أرتست سارة وهير دريسر سمر، مكيب أرتست حنين، ميكب أرتست نسرين،
وقال "العزبي"، سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالًا ذا قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات، ومنهم النجم مجد القاسم، الفنانة إيناس النجار، الفنانة دينا عبدالله، الفنانة ندى بهجت، الفنانة سوار النجار.
أوضح، أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين، اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت أبو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.
يذكر أن الدورة الخامسة ستقام يومي ١٢ و١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.
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