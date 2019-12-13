الليلة .. عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام

يقام في الساعة الثامنة مساءً عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام بشارع قصر العيني، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

يشار إلى أن "قواعد العشق الـ40" عن

رواية شهيرة لإليف شافاق ومصادر عدة أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني.

يذكر أن العرض بطولة بهاء

ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبدالحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.