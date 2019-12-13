- 1/3
- 2/3
- 3/3
حلت ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "شريط كوكتيل" فى موسمه الثانى وﺍﻟﺬﻱ يقدمه المطرب هشام عباس، ويذاع يوم الخميس من كل اسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية بصحبة مستشارها الإعلاميعصام نصرالله.
واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس "أحلي الذكريات".
وقدمت السوبر ستار شاهيناز، عددا
كما قدمت عددا من أغانيها الخاصة، منها أغنيتها "قولي قولي واغنية احب اعيشلك
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاهيناز تتألق فى حلقة خاصة من شريط كوكتيل مع هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.