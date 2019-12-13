بالصور.. شاهيناز تتألق فى حلقة خاصة من شريط كوكتيل مع هشام عباس

حلت ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "شريط كوكتيل" فى موسمه الثانى وﺍﻟﺬﻱ يقدمه المطرب هشام عباس، ويذاع يوم الخميس من كل اسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية بصحبة مستشارها الإعلامي

عصام نصرالله.

واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس "أحلي الذكريات".

وقدمت السوبر ستار شاهيناز، عددا

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كبيرا من أغنياتها خلال الحلقة، وأبدعت نجمة الغناء العربي شاهيناز فى غناء أغنية "حرمت أحبك" للمطربة الجزائرية وردة، بالإضافة إلى مجموعة أغاني أخري للعديد من المطربين

كما قدمت عددا من أغانيها الخاصة، منها أغنيتها "قولي قولي واغنية احب اعيشلك