تراند اليوم : هكذا إحتفل كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد زوجته – صورة

يتواصل الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع الجمهور ويشاركهم بأحدث أخباره الفنية ويومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، احتفل عبد العزيز، بعيد ميلاد زوجته، حيث شارك متابعيه بصورة بالأبيض والأسود، جمعته بها.

وعلق على الصورة التي نشرها برسالة تهنئة رقيقة كتب فيها: “زوجتي العزيزة.. كل سنة وأنتي طيبة”.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز، كان قد شارك في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “هوجان” بجانب كلاً محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ‏وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح ‏العزب، وإخراج شيرين عادل‎.

كما ظهر في نفس الموسم، من خلال مسلسل “شقة فيصل” الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.