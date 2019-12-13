تراند اليوم : ياصباح البرد .. محمد إمام يشارك جمهوره يومياته بمنزله – صورة

يحب الفنان محمد إمام مشاركة جمهوره بصور طريفة له من حياته الخاصة، ليكون دائما على تواصل معهم.

يومياته مع ابنته خديجة، وصور من كواليس أعماله، وأخيرا صورته مع كلبه “بلوظة”.



نشر إمام صورة عبر حسابه على Instagram وهو يحمل كلبه وحكى أنه كان يظن نفسه أنه نمر، لكنه اكتشف الحقيقية مؤخرا وأصيب باكتئاب.

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كتب إمام: “أخيرا بعد مفاوضات كتير… بلوظة اقتنع أنه كلب مش نمر… و خصوصا أن مفيش نمر بيلبس بلوڤر !! هو اكتئب لما عرف الحقيقة… بس ابتدى يفك أهو”.

يشار إلى أن محمد إمام ينتظر عرض فيلمه “لص بغداد” في يناير 2020.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى