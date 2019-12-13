تراند اليوم : البوست جامد بس شياكتك أكتر .. رضوي الشربيني بإطلالة ساحرة علي إنستجرام-صورة

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك “.

وظهرت رضوى الشربينى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كنتي جميله اوى النهارده ♥♥♥♥♥..بحبك النصائح بتاعتك اكتر من الست امي????????????????..البوست جامد بس شياكتك اكتر شيك اوى البنطلون دة يا رضوى ????..انتي بقيتي عامله زي العروسه ليه كده…كنت النهارده منوره الحلقه يا رضوى ايه الجمال والحلاوه دي ربنا يحميك ويحفظك من كل شر.