تعليق مهرجانات الأرز الدولية وستريدا جعجع: لا قيمة لأي عمل فنّي في ظلّ الأوضاع

أكّدت النائب ستريدا جعجع رئيسة مهرجانات الأرز الدولية أننا "في لبناننا الحبيب نتشارك جميعاً حالة نضال يومي للبقاء والإستمرار والعيش بكرامة"، معلنةً أنه "تكريماً لنضال الشعب اللبناني، وبعد الإنتفاضة الشعبيّة والتظاهرات الحاشدة التي شهدها لبنان أخيراً، واحتراماً لوجع اللبنانيين وتحسساً مع معاناتهم، والتزاماً من القيّمين على لجنة "مهرجانات الأرز الدوليّة" بتطلعات الناس، ووقوفاً إلى جانب صرخات شعبنا ومطالبه المحقّة، اتخذنا قراراً بتعليق "مهرجانات الأرز الدوليّة" لصيف العام 2020، لأن لا قيمة لأي مهرجان أو عمل فنّي في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة الصعبة التي يمرّ بها الشعب اللبناني، لذلك علينا توجيه جهودنا المعنويّة والماديّة لمساعدته والوقوف إلى جانبه لتعزيز صموده".



ولفتت إلى أن "هذه المهرجانات التي أعدنا اطلاقها سنة 2015، اعتمدت دائماً البعد الوطني، كالارزة التي تتوسط علمنا، تستبدل هذه السنة فعالياتها الفنية، بسعي ٍ لتطوير سياحتنا البيئية، وحماية ثروتنا الحرجية وطنياً، خصوصاً على أثر الحرائق التي أصابت لبنان في شهر تشرين الاول الماضي، وفي خطوة متطورة وسباقة من نوعها في لبنان في مجال الوقاية المبكرة لحماية الغابات من الحرائق التي كثرت أخيرا ً، قررت لجنة "مهرجانات الأرز الدولية"، تقديم نظامٍ معلوماتي "Smart Forest" من اعداد شركة"Eurisko" لصاحبيها ادغار وزياد طوق، يختصّ في دراسة وتحليل تبدل العوامل الطبيعية المؤدية الى الحرائق في كلّ غابة بحسب خصائصها وإطلاق انذارٍ مبكرٍ باحتمال اندلاعها، وتقّدر كلفة هذا البرنامج بنحو //100.000// دولار أميركي لكلّ موقعٍ. وسيقدّم الى المواقع البيئية السبعة التالية :غابة أرز الرب في قضاء بشري، حرج السفيرة في قضاء الضنية، محمية جبل موسى في قضاء كسروان، أحراج بلدة المتين في قضاء المتن، الأحراج المحاذية لمحمية الشوف، حرج الدبيّة في قضاء الشوف ومحمية أرنون الطبيعية البيئية الأثرية في محافظة النبطية".



كلام النائب جعجع جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته، في معراب، وقد استقرّت لجنة مهرجانات الأرز الدولية صيف 2019 على عنوان "النضال" ، النضال الإنساني والإجتماعي والمعيشي. وقد حقق المهرجان نجاحا ً ملفتا ً، إن كان لناحية مشاركة التينور العالمي اندريا بوتشللي فيه، او لناحية تقديم المشهدية الكوميدية الوطنية، التي شارك فيها 13 فنانا ًعلى خشبة المسرح في لوحةٍ جامعةٍ رسمت البسمة على وجوه اللبنانيين.

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وشددت على أن "لي ملء الثقة بانه في سنة 2021 ستكون الاوضاع الاقتصادية قد تحسنت ان شاءالله، وستزول هذه الغيمة السوداء من سماء لبنان ، وسيعاود اللبنانيون مشاهدة فنانين عالميين الى جانب فنانين لبنانيين يقدمون اعمالا فنية راقية على خشبة " مهرجانات الارز الدولية". كما وإنني أعد محبّي "مهرجانات الارز الدولية " ، باستئنافها صيف العام 2021، في ظروفٍ أفضل من التي نمر فيها اليوم ، وسنحافظ على المستوى نفسه الذي بلغناه السنة الماضية".



ولفتت النائب جعجع إلى أنه "لا بد من التوجه بالشكر الى جميع الذين وقفوا الى جانبنا ودعموا وساعدوا "مهرجانات الارز الدولية " وبخاصةٍ المعلنين المعروفين، والداعمين غير المعلنين ، وشركة ICE لأنه بفضل هذا الدعم وتلك المساهمات ، انفردت مهرجانات الارز الدولية بهذا النجاح"، شاكرةً "جميع الفنانين اللبنانيين الذين شاركوا فيها ، منذ خمس سنواتٍ وحتى اليوم، من دون ان ننسى وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية والتي من خلالها وصلت"مهرجانات الارز الدولية " الى العالمية ، وأخصّ بالذكر محطة الـ"mtv"".



