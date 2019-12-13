بورجو أوزبيرك تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية في سهرة صاخبة مع أصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكتف الفنانة التركية بورجو أوزبيرك بالاحتفال العائلي بعيد ميلادها الـ30، واحتفلت مرة أخرى في سهرة صاخبة بحضور أصدقائها من داخل الوسط الفني.

بورجو اختارت للحفل فستان أسود براق مثير، مسدلة شعرها على كتفيها بشكل زادها جاذبية، ومن أبرز حضور الحفل، صديقتها، الفنانة التركية هاندة إرتشل وحبيبها النجم مراد دالكيش، الفنان تشاغلار أرطغرل، وغيرهم، حيث تبادل أصدقاء الفنانة صوراً من أجواء السهرة نقل أجوائها الصاخبة.

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من ناحية أخرى، يُعرض لبورجو أوزبيرك حالياً مسلسل جديد بعنوان «العشق الفاخر» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي تشاغلار أرطغرل، وقد اثيرت شائعة قوية حول ارتباط النجمين عاطفياً، إلا أن بورجو نفت ذلك مشددة على أن تشاغلار مجرد صديق.

بورجو ارتبط اسمها بأكثر من علاقة عاطفية، أخرها، كان بطلها، الفنان التركي ألبيران دويماز، الذي وقعت في غرامه خلال تصويرهما فيلم «direniş karatay»، وقد سبق وارتبطت بورجو ببطل مسلسلها «العريس الرائع»، الفنان التركي علي إرسان دورو، كما ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية جمعتها بالفنان بيرك أتان خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس».

يُذكر أن بورجو أوزبيرك حققت نجاحاً كبيراً منذ مشاركتها الفنية الأولى عام 2013 في بطولة مسلسل «حريم السلطان» بدور «السلطانة هورجيهان» ابنة «السلطانة خديجة وإبراهيم باشا»، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «بنات الشمس» عام 2015.