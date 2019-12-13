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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد يوم واحد من إعلان خطوبته، تقدمت المنتجة سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، بدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بتعويضها عن فسخه التعاقد من طرف واحد، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر.
محامي سارة الطباخ قدم الطلب خلال الجلسة التي عقدت الخميس، لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها محمد الشرنوبي عبر محاميه، كما تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، بهدف تأجيل نظر القضية الرئيسية، والتي يطالب فيها محمد الشرنوبي بالمحاسبة، ومن المقرر نظر دعوى التعويض في جلسة 16 يناير 2020.
وكان الفنان المصري محمد الشرنوبي قد أعلن عن خطبته لراندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط، يوم الأربعاء 11 ديسمبر.
الشرنوبي فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».
ومحمد الشرنوبي سبق أن ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.
الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائيةبسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خطوبته بأيام.. سارة الطباخ تقيم دعوى ضد خطيبها السابق محمد الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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