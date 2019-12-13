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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة الأردنية مي سليم وشقيقتيها ميس ودانا حمدان الترحيب بالعام الجديد بطريقة مميزة ومختلفة، وفاجأن محبيهن بمقطع فيديو طريف تحولن فيه لرجال.
مي وميس ودانا تقمصن شخصيات رجالية بارتداء بدل كلاسيكية، وشعر مستعار، وظهرن يرقصن على أغنية «تاني يا هوى» للفنان المصري محمد محي، وهي الطريقة التي ابتكرتها الفنانات الثلاث لتهنئة الفانز بـ2020، ولاقت اعجاب متابعيهن، لدرجة أن اغلب الفانز اقترحوا عليهن عقد جلسة تصوير مبتكرة بهذه الإطلالات.
من ناحية أخرى، تشارك مي سليم ودانا حمدان حالياً في بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزية» أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم وأخواتها يتحولن لرجال ويرقصن ترحيباً بـ2020.. فيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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